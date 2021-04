Daka-Festspiele gegen Sturm Graz: Salzburg feiert 3:1-Heimsieg

Daka schaltete zunächst in der 3. Minute am schnellsten und schob den Ball mit dem ersten Kontakt unter dem herausgeeilten Jörg Siebenhandl ins Tor. Den nächsten Angriff lancierte Mergim Berisha mit einem Zuspiel auf Brenden Aaronson, der mit der ersten Berührung von rechts auf die zweite Stange flanke. Dort stand Daka, der den Ball per Hechtkopfball sehenswert im Netz unterbrachte (5.). Nach einem Junuzovic-Eckball von rechts stieg Rasmus Kristensen in der 11. Minute am höchsten, sein Kopfball traf die linke Stange. Von dort prallte die Kugel Daka direkt vor die Füße, der schob ein.