Rapid-Trainer Kühbauer: „Greiml wird seinen Weg machen“

Auf Kritik an den Spielern verzichtete Kühbauer überhaupt: „Ich kenne die Mannschaft sehr gut: Sie haben wirklich alles versucht. Aber wenn der Tank leer ist, ist er eben leer.“ Die Hoffnung der Rapidler: Am Sonntag sollten beide Teams gleich müde sein und Sturm hat in der Meistergruppe alle Heimspiele verloren.