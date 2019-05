2:1 bei Rapid: Sturm greift nach dem Europacup-Ticket

Die Wende

In Minute 68 war das 2:0 nahe. Schwab spielte perfekt auf Badji, doch Jörg Siebenhandl parierte mit dem Fuß stark. Im Gegenzug foulte Greiml Otari Kiteishvili. Der erste Torschuss war gleich ein Elfmeter, den Joker Jakob Jantscher verwertete (69.).

Für Debütant Greiml kam es noch schlimmer: Ein Jantscher-Corner flippert zwischen dem Teenager und Richard Strebinger hin und her – Eigentor zum 1:2 (79.).

Im Gegenzug vergab Badji per Kopf den verdienten Ausgleich (80.). Im Konter war sogar das 1:3 durch Kiteishvili drinnen (85.). Die letzte Chance hatte Schwab per Volley – drüber.

Am Sonntag (17 Uhr) kommt es zur finalen Entscheidung in Graz um den Startplatz in der Europa-League-Qualifikation.