Europas Prominenz wartet auf die österreichischen Vereine

Der Meister hat sich endlich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Bei der Auslosung am 29. August in Monaco werden die Salzburger in Topf 3 sein und je einen Gegner aus den drei anderen Töpfen zugelost bekommen. Im Topf 1 sind folgende acht Klubs: Europa-League-Sieger Chelsea, FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Bayern, Paris SG und Zenit St. Petersburg sowie der Champions-League-Finalsieger ( Tottenham oder Liverpool). Fix in Topf 2 sind momentan Real Madrid, Atlético Madrid, Dortmund, Napoli und Donezk sowie der Champions-League-Finalverlierer.

LASK

Der Vizemeister startet in der 3. Runde des sogenannten Nicht-Meister-Weges in die Champions-League-Qualifikation ( Spieltermine: 6./7. August, 13. August). Die Linzer sind ungesetzt. Zwei der vier möglichen Gegner sind der FC Porto und Dinamo Kiew. Die anderen beiden möglichen Gegner kommen aus der 2. Qualifikationsrunde, an der folgende vier Teams teilnehmen: FC Basel, Olympiakos Piräus, PSV Eindhoven und Viktoria Pilsen. Lostag für den LASK ist der 22. Juli. Sollten die Linzer in der CL-Qualifikation ausscheiden, geht es in der Europa-League-Gruppenphase weiter.