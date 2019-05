EL-Gala zum Abschied: Ein "Goodbye" für Chelsea-Star Hazard

Auch Trainer Maurizio Sarri stellt sich auf eine Zeit nach Hazard ein. "Ich weiß, dass er gerne gehen möchte. Und das habe ich zu respektieren", meinte der Italiener. Unter dem 60-Jährigen, der in Baku den ersten großen Titel seiner Trainerkarriere feierte, hatte Hazard mehr Freiheiten als unter Vorgängern wie Jose Mourinho. "Wenn man es schafft, ihn zu verstehen, ist er ein wunderbarer Mann", sagte Sarri. Einer, der Spiele entscheiden kann.

Chelsea steht in jedem Fall ein kleiner Umbruch bevor. Und auch Sarri selbst war in seinem ersten Jahr alles andere als unumstritten. In den nächsten Tagen will der frühere Napoli-Trainer das weitere Vorgehen mit den Club-Bossen besprechen. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Sarri, der zuletzt auch mit Juventus in Verbindung gebracht wurde: "Im Moment bin ich glücklich. Aber natürlich will ich wissen, ob auch der Club glücklich ist. Wir müssen uns zusammensetzen und fragen, was ich für Chelsea tun kann, und was Chelsea für mich tun kann."