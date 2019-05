Dank Chelseas EL-Sieg: LASK fix in europäischer Gruppenphase

Österreichs Fußball-Vizemeister LASK spielt im Herbst fix in einer europäischen Gruppenphase. Die Oberösterreicher starten durch den Europa-League-Gewinn von Chelsea am Mittwoch gegen Arsenal (4:1) in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation.

Selbst bei einer Niederlage wäre den Linzern zumindest die EL-Gruppenphase mit einem Startgeld von 2,92 Millionen Euro sicher. LASK-Präsident Siegmund Gruber hatte deshalb bereits vor dem Spiel angekündigt, am Mittwoch ein Chelsea-Trikot überzustreifen.