Rapid-Trainer Feldhofer: "Soll nicht meine letzte Station sein"

Die Trainerfrage bei Rapid ist seit Sonntag gelöst. Ferdinand Feldhofer tritt die Nachfolge von Interimstrainer Steffen Hofmann an, der am 10. November nach dem Aus von Dietmar Kühbauer eingesetzt worden war. Der Ex-WAC-Coach unterschrieb bei den Hütteldorfern einen Vertrag für eineinhalb Jahre mit Option für eine Verlängerung. Der 42-Jährige wird sein Debüt auf der Rapid-Trainerbank damit am Sonntag im Heim-Derby gegen die Austria geben.