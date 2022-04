Rapid-Trainer Feldhofer kritisiert Sturm: "Sie fliegen relativ schnell"

Nun ist für Sturm der Weg frei zu Endrang zwei. "Salzburg ist von der ersten Runde an marschiert, auch die Punkteteilung hat nicht viel Aufschub gebracht. Aber der zweite Platz ist etwas richtig Großartiges", sagte der Ex-Austria-Coach, betonte aber auch, dass vier Runden ausständig sind. "Wir wollen noch das Maximum aus dieser Saison rausziehen und 'best of the rest' werden."