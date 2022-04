Rapid rettet Heim-Remis gegen Sturm, Feldhofer verlor die Nerven

Rapid und Sturm Graz haben sich zum Abschluss der sechsten Runde in der Bundesliga-Meistergruppe mit einem 1:1 getrennt. Vor 20.200 Zuschauern im Allianz Stadion trafen zwei "Joker" - Manprit Sarkaria brachte die Gäste in der 75. Minute aus einem Elfmeter in Führung, Christoph Knasmüllner gelang am Sonntag in der 89. Minute der Ausgleich.