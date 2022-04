Salzburgs große Meisterparty: "Eine Schande, dass es kein Bier gibt"

"Eine Schande, dass es hier kein Bier gibt", schüttelte Meistertrainer Matthias Jaissle den Kopf, als er zur Pressekonferenz kam. Man muss dazu sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon klatschnass von zahlreichen Bierduschen war und dementsprechend roch. Doch zum Trinken ist er da noch nicht wirklich gekommen. Das sollte sich jedoch bald ändern. "Wir werden feiern, den Abend in vollen Zügen genießen." Auf die anstehenden Aufgaben - am Mittwoch gegen Sturm und am 1. Mai das Cup-Finale gegen Ried - wurde kaum Rücksicht genommen.