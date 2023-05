Rapid-Trainer Barisic nach Pleite: "So dürfen wir uns öfter präsentieren"

Was ihn stolz machte, war die Tatsache, dass seine Spieler nach dem verlorenen Cup-Finale den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben: "Das haben uns viele nicht zugetraut." Was ihn im Kampf um Platz vier positiv stimmt? "Dass wir aufstehen können. Dass wir uns nach dem Cup-Finale in Salzburg gegen die beste Mannschaft in Österreich so präsentieren. Das stimmt mich positiv."