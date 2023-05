Zehn Salzburger retten den knappen Heimsieg gegen Rapid

Dabei hatte es in den ersten Minuten gar nicht schlecht ausgesehen für die Gäste in der Red-Bull-Arena. Rapid war das aggressivere Team auf dem Platz. Patrick Greil setzte ein erstes Ausrufezeichen, visierte aus 20 Metern das lange Eck an, doch Keeper Philipp Köhn konnte sich auszeichnen (10.).

Salzburg präsentierte sich zwar laufstark – für jeden zurückgelegten Kilometer gab es im Rahmen des Wings-for-Life-Runs 100 Euro für den guten Zweck – die Pässe in die Spitze kamen jedoch (noch) nicht an. Die lange Verletztenliste des Meisters hatte sich nur geringfügig verkürzt, Adamu und Gourna-Douath schafften es zumindest auf die Ersatzbank. Im Vergleich zum 1:1 vor zehn Tagen rutschten Kameri und Gloukh in die Startelf, Koita rückte in die Spitze.