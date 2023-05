Die Grazer gewinnen gegen Austria Wien, LASK mit Remis

SCHAUPLATZ KLAGENFURT

Der VAR schaltete sich in der 18. Minute ein– Flanke Cvetko, Stojkovic lief auf der Strafraumgrenze, drehte sich weg, bekam den Ball leicht an den Arm. Schiedsrichter Sadikovski gab keinen Elfer. Klagenfurt-Trainer Pacult ärgerte sich grün und blau und sah gelb dafür. Und weil Matthias Imhof beim vierten Offiziellen nörgelte, sah der Geschäftsführer von Klagenfurt die Rote Karte (21.).

Der VAR schaltete sich ein, als ein weiter Ball einem Klagenfurt an die Hand sprang – was aber wieder zu wenig für einen Elfer war. Dann zeigte Sadikovski auf den Elferpunkt. Nach einem weiten Einwurf von Cvetko drückte Ziereis Wimmer zu Boden – Irving verwertete den Elfer sicher (25.). Nur wenig später blieb die Pfeife von Sadikovski stumm, obwohl Gekos den Linzer Nakamur im Strafraum niedergemäht hatte. Der VAR blieb ebenfalls stumm, der Referee schaute sich die Szene nicht an und gab daher auch keinen Elfer. Dafür sah aber LASK-Cotrainer Manfred Nastl kurze Zeit später die gelbe Karte. Die Offiziellen in Klagenfurt und die ihn Wien-Meidling bestimmten also weitgehend das Geschehen im Wörtherseestadion. Die Spieler konnten hingegen kaum für Stimmung sorgen.