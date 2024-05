Sturm - Rapid im Finale: Neues Spiel, neues Glück, alter Favorit

Nur vier Rapidler vom verlorenen Cupfinale 2023 (0:2) werden ab 17 Uhr erneut in der Startelf stehen. Gleich geblieben ist, dass die Wiener nach drei Liga-Pleiten in Folge wieder als Außenseiter in Klagenfurt gegen den möglichen Meister aus Graz einlaufen – auch wenn Sturm-Trainer Ilzer den „frischeren Rapidlern“ gerne die Favoritenrolle zuschieben würde.

Wie schaut das Kräfteverhältnis vor 30.000 hoch motivierten Fans aus?