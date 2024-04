Sturm-Trainer Ilzer: "Cupsieg würde uns alles bedeuten"

© APA/ERWIN SCHERIAU Wichtiger Tag für Sturm-Trainer Christian Ilzer

Der 1. Mai soll wieder in die Grazer Fußballgeschichte eingehen. Just am Geburtstag des Vereins soll im Endspiel am Mittwoch Rapid besiegt werden.