Rapid startet gegen Genk in die Europa League

Das ging schnell. Nicht einmal 24 Stunden nach der Auslosung der Gruppen stehen in der Europa League bereits die Spieltermine und Gegner fest. Rapid startet demnach mit einem Heimspiel gegen Genk am 16. September in Hütteldorf.

Danach geht es nach London: Am 30. September sind die Grün-Weißen bei West Ham zu Gast, ehe es zu einem Doppel gegen Dinamo Zagreb kommt. Die Gruppenphase endet für Rapid mit einem Auswärtsspiel in Belgien am 9. Dezember. Diese Auslosung gab die UEFA am Samstag bekannt.