Rapid rotiert - wird weiter marschiert? Austria gegen WAC unter Druck

© EPA/Lukasz Gagulski Teilzeit-Verteidiger Bolla (l.) soll für Rapid in Klagenfurt einlaufen

Rapid will den Siegeslauf in Klagenfurt mit Rotation in der Startelf fortsetzen. Bei der Austria brodelt es bereits vor dem ersten Heimspiel gegen Kühbauers WAC.