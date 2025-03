Neuzugang Amane ist endgültig da, dafür wird Wurmbrand Rapid fehlen

Salzburg hat sich mit zehn Spielen ohne Niederlage in Folge wieder herangepirscht. Nach der Punkteteilung liegt der einstige Serienmeister in der Tabelle der Top-6 nur noch vier Zähler hinter dem Spitzenduo Sturm und Austria.

Zum Start der Meistergruppe treten die Salzburger am Sonntag im Schlager der 23. Runde in Hütteldorf an. Obwohl Rapid nur Fünfter ist, zwei Punkte hinter Salzburg und sechs Zähler hinter dem Top-Duo, gilt das Team von Robert Klauß bei den Buchmachern als leichter Favorit.