Nach Vorfällen in Hartberg: Rapid meldet Protest gegen Senatsbeschluss an

Der SK Rapid reagiert auf den Beschluss des Senat 1 der Österreichischen Bundesliga nach den Vorfällen in Hartberg. Der Senat 1 hatte am Dienstag die Strafen für den Wiener Verein bekannt gegeben, wonach eine Geldstrafe von 150.000 Euro zu begleichen sei und ein unbedingter Teilausschluss der Zuschauer beim nächsten Meisterschaftsspiel gegen einen Topklub, namentlich Austria Wien, Red Bull Salzburg, LASK oder Sturm Graz. Ein "Heimfansektor" darf gemäß des Beschlusses in entsprechendem Spiel nicht gebildet werden.