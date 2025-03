Chance für Austria? "Sowohl Salzburg als auch Sturm wackeln"

Laut Altach-Coach Fabio Ingolitsch hat die Austria eine große Chance, "da sowohl Salzburg als auch Sturm wackeln". Keine Tipps gaben Austria Klagenfurts Peter Pacult und WSG-Tirol-Betreuer Philipp Semlic ab, dafür legten sich LASK-Coach Markus Schopp und GAK-Sportchef Dieter Elsneg auf die Salzburger fest. Letzterer meinte dazu: "Vor ein paar Wochen hätte ich noch anders getippt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sie im Aufschwung sind. Das hat man auch in den direkten Duellen mit Sturm Graz und der Austria gesehen."

Die "Bullen" wurden von 2014 bis 2023 ohne Unterbrechung Meister, ehe die Serie im Vorjahr riss - für Letsch keine überraschende Entwicklung. "Dass nach einer so langen Erfolgsphase auch Zeiten kommen können, in denen es nicht so klappt, ist im Fußball ganz normal. Das ist auch in anderen Ländern und Ligen der Fall." Kühbauer freut sich über die neue Ausgeglichenheit der Liga, glaubt aber an eine baldige Rückkehr der Salzburger zu alter Stärke. "Ich glaube schon, dass sie die richtigen Schritte setzen werden, um wieder an die Dominanz der Vergangenheit anzuschließen - ob dies auch in gewohnter Form gelingt, wird sich zeigen."