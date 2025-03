Bundesliga-Auslosung: Schlager zum Auftakt der Meistergruppe

In der Meistergruppe sind die Abstände vor den finalen zehn Runden so knapp wie nie zuvor. In der Quali-Gruppe ist der Kampf gegen den Abstieg ohnehin stets nervenaufreibend.

Los geht es am Freitag, den 28. März mit dem Duell Altach gegen Lask. Im Topspiel der Meistergruppe trifft Rapid am 30.3. daheim auf Red Bull Salzburg. Das erste Wiener Derby folgt in Runde 3 in Hütteldorf. Die 32. und letzte Runde ist für den 23. und 24. April angesetzt.

Die erste Runde im Überblick: