Rapid-Reservist Strebinger: "Ich fühle mich so fit wie noch nie"

Sie klingen in keiner Weise niedergeschlagen.

Das ist auch meine Mentalität, ich sehe immer alles positiv. Auch aus so einer Situation kann man reifen. Ich sehe die Karriere als Marathon und da liegt noch so viel vor mir. Es ist noch Luft nach oben, ich trainiere gerade an Details. Mit 28 komme ich ins beste Tormannalter. Ich will der Beste bei Rapid sein und wenn ich gebraucht werde, voll da sein. Wenn ich reinkomme, will ich noch besser als je zuvor sein.