Rapid-Präsident Bruckner tritt ab: "Ich übernehme die Verantwortung"

Rapid-Präsident Martin Bruckner bestätigt am Samstagnachmittag den KURIER-Bericht von Freitag, wonach er auf die Wiederwahl im November verzichten werde. „Ich habe sowohl am Tag des Spiels gegen Vaduz als auch danach sehr viele Gespräche geführt, die schlussendlich zu dieser Entscheidung geführt haben. Meinem Präsidiumsteam und mir liegt eine gute Zukunft des SK Rapid sowie ein geeinter Verein am Herzen und dies ist offenbar in der aktuellen Konstellation nicht mehr möglich."