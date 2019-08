Rapid plant mit Rechtsverteidiger Stojkovic und Bescheidenheit

Eine unüblich kleine Gruppe an Rapidlern trainierte am Donnerstag im Prater – die Verletztenliste ist schon wieder auffallend lang. Ein neuer Defensivmann für die rechte Seite wird vor dem 329. Wiener Derby am Sonntag noch verpflichtet, aber sicher nicht spielberechtigt sein.

Sportdirektor Zoran Barisic erklärt: „Es schaut gut aus mit der geplanten Verstärkung. Der Neue soll uns rechts langfristig helfen, egal, ob wir mit Vierer- oder Dreierkette spielen.“

Keine Ablöse für Stojkovic

Laut dem serbischen Medium "Telegraf" ist die Wahl auf Filip Stojkovic gefallen. Der defensiv- und laufstarke Rechtsverteidiger ist bei Roter Stern in Ungnade gefallen und darf Belgrad ablösefrei verlassen. Der 26-Jährige aus Montenegro überzeugte auch in der Champions League (etwa im Play-off 2018 gegen Salzburg), soll den neuerlichen Meistertitel aber zu intensiv gefeiert haben.