Rapid im Stress zwischen OP-Saal und Transferpoker

Die Saison läuft für Rapid nicht nach Plan: nur sieben Punkte nach fünf Spielen, dafür aber schon wieder eine lange Verletztenliste. Just im ersten Spiel nach den Verkäufen von Potzmann und Müldür hat sich der als Dauerbrenner eingeplante Thorsten Schick schwer verletzt. Last man standing an der rechten Seite: Stephan Auer – wie immer, wenn es eng wird.

Zumindest hat Schick beim 1:2 gegen den LASK erneut von seinem vor einer Woche im KURIER beschriebenen, „überstreckbaren Knie“ profitiert: Zur Überraschung der Ärzte ist das linke Kreuzband nur gezerrt, lediglich der Meniskus und eine Sehne müssen operiert werden. Wenn alles gut läuft, spielt der 29-Jährige im Oktober wieder.