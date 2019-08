Thorsten Schick: "Es gibt keinen perfekten Rapid-Spieler"

Die Probleme gegen Altach erklärt er so: "Wir müssen mehr als Mannschaft auftreten. Wenn die Verantwortung auf den nächsten Spieler abgeschoben wird, ist es egal, welches System du spielst. Dann geht es einfach nicht." Die Systemfrage wäre also leicht beantwortet: "Da geht es um Basics, wir müssen keine mathematischen Formeln auswendig lernen." Didi Kühbauers Wunschspieler klingt wie sein Trainer, wenn er über „den entscheidenden Punkt“ redet: "Ich habe eine Mannschaft mit der richtigen Mentalität kennengelernt, wir müssen diese aber auch auf den Platz bringen."

So wie es in Bern gelungen ist, mit zwei Titeln in Folge: "Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort." Dass es in Hütteldorf (noch) nicht rund läuft, sei logisch: "Alle dürfen Fehler machen bei uns. Es gibt keinen perfekten Rapid-Spieler. Sonst wäre er bei einem Top-Klub in Europa."

Dass er die Schweiz verließ, liegt zu einem großen Teil an Kühbauer: "Der Trainer hat sich Anfang 2019 gemeldet und mir in vielen Gesprächen über Monate erklärt, was er in mir sieht und welchen Plan er mit mir hat. Ich bin sicher, dass sich mein Schritt als absolut richtig herausstellen wird." Kühbauer schätzt seinen früheren Admira-Schützling für dessen Konstanz. "Das liegt daran, dass ich genau weiß, was ich kann und was nicht. Ich bin kein Zauberer und würde nicht 20 Übersteiger machen."