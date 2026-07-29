Sangare vor dem Rekordtransfer: Warum für Rapid die Millionen fließen

Der steile Aufstieg von Mamadou Sangare geht weiter. Vor 25 Monaten hat sich der Mittelfeldmotor aus Hartberg verabschiedet, nun wartet das Abenteuer Premier League. Brentford steht knapp davor, den Malier als neuen Rekordeinkauf zu erwerben. Laut L’Equipe werden Lens für den Ex-Rapidler 48 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni geboten.

Trainer will Lieblingsspieler mitnehmen Crystal Palace lässt aber noch nicht locker. Glasner-Nachfolger Pierre Sage, der mit Sangare sensationell Vizemeister in Frankreich wurde, drängt die Londoner, ein Angebot über 50 Millionen abzugeben. Freude herrscht darüber auch in Hütteldorf. Rapid hat nach dem Verkauf des Dauerläufers 2025 um acht Millionen zu Lens eine lukrative Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt.

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Lücke bei Red Bull Möglich wurde dieser Millionenregen, weil Red Bull ein seltener Vertragspatzer unterlaufen ist.

Salzburg sicherte sich 2024 beim Verkauf um nur 700.000 Euro an Rapid eigentlich günstig ab: Es wurde eine Rückkaufklausel um einen nur sechsstelligen Betrag vereinbart. Allerdings bekam Sangare von Rapid-Sportdirektor Markus Katzer den Tipp, keinen Anschlussvertrag in Salzburg zu unterschreiben. Die Frohnatur war sauer, in Salzburg nie eine Chance bekommen zu haben, folgte diesem Rat – und nutzte die vertragliche Lücke dann auch tatsächlich aus, um im Sommer 2025 nicht nach Salzburg zurückkehren zu müssen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Mama Sangare (r.) bringt Rapid einen Millionenregen.

Sangare fühlt sich Rapid emotional verbunden, wollte direkt von den Wienern verkauft werden, trainierte heuer im Urlaub noch im Rapid-Trikot und schaute sich im Juni sogar das von seinem Ex-Klub übertragene erste Training live via Stream an.

Nr. 1 aus Afrika Warum der 16-fache Teamspieler so wertvoll geworden ist? Nach einer Top-Saison in der Ligue 1 wurde der Linksfuß zum besten afrikanischstämmigen Spieler gewählt. In allen Top-Teams der Saison war ein Platz. Bereits im Winter lehnte Lens Angebote über 40 Millionen ab.

Jetzt ist der Rekorddeal ganz nahe. Und Rapid kassiert ordentlich ab. Wie läuft das große Geldverteilen? Es geht um 12,5 Prozent Rapid hält laut KURIER-Informationen eine Weiterverkaufsbeteiligung von exakt 12,5 Prozent. Allerdings sind von der neuen Transfersumme jene acht Millionen abzuziehen, die Lens häppchenweise nach Hütteldorf überweist. Bei einem Verkaufswert von 48 Millionen werden also die 12,5 % von 40 Millionen errechnet. Ergibt fünf Millionen. Außer der Betrag wäre nach oben gedeckelt – das hatte etwa Atalanta mit Sturm bei Top-Stürmer Höjlund so vereinbart. Schlagend wurde diese Einschränkung beim Transfer des Dänen 2023 von Bergamo um 80 Millionen zu Manchester United. Im Fall von Sangare gibt es laut KURIER-Recherchen keinen Deckel: Je höher die Ablöse ausfällt, umso höher ist auch die Summe, die via Weiterverkaufsbeteiligung nach Hütteldorf fließt.

Noch eine kleine Extra-Zahlung Dazu kommt noch der FIFA-Solidaritätsbeitrag, der auf die Ex-Vereine Sangares aufgeteilt wird. Ergibt noch einmal 240.000 Euro extra. Insgesamt kassiert Rapid also (mindestens) 5,24 Millionen. Sollte Crystal Palace noch einmal erhöhen, steigt der grün-weiße Anteil mit. Und wie geht es ohne „Mama“ in Lens weiter? Nach dem durchschlagenden Erfolg mit Sangare und dem Ex-Salzburger Baidoo in der Innenverteidigung blickt Frankreichs Vizemeister wieder nach Österreich.