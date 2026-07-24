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Fußball

Yusuf Demir auf seiner Mission: Die ersten Schritte beim Neustart

Mit einem Tor, einem Assist und wesentlich mehr Fitness als zuletzt zeigte Yusuf Demir in Andorra, wie viel er diese Saison vorhat. Beim Blick zurück überrascht der 23-Jährige.
Alexander Huber
24.07.2026, 18:00

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SOCCER - UEFA ECL, Santa Coloma vs Rapid

Johannes Hoff Thorup war in Andorra nur mit dem 3:1-Sieg, nicht aber mit dem Auftritt gegen Santa Coloma zufrieden. Das sprach der Rapid-Coach noch vor der langen Rückreise vom Quali-Hinspiel bis zur Landung um 5 Uhr deutlich an.

Während der Däne lediglich zwei Torschützen (Yusuf Demir und Moulaye Haidara) von der Kritik ausnimmt, erweitert Sportchef Markus Katzer um Rückkehrer Nicolas Bajlicz: „Nico hat es nach seiner Einwechslung überragend gemacht. Wir werden diese Saison noch viel Freude mit ihm haben.“

Starke Vorbereitung bestätigt 

Dass Demir bei seinem zweiten Startelf-Einsatz seit der Rückkehr im Februar – der erste endete in Graz mit dem Schuhwurf schnell und unwürdig – abliefern wird, ist nach der starken Vorbereitung keine Überraschung.

Yusuf Demir kam, sah und flog vom Platz

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Auf einer Mission“, sieht Hoff Thorup den 23-jährigen Demir.

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„Er hat sich brutal fit gemacht“, erklärt Katzer, der „'Yusi“ wie einen weiteren Neuzugang sieht„.

Der Linksfuß, der zuletzt 2020 für Rapid im Europacup (gegen Dundalk) getroffen hat, weiß, dass diese Saison über seine weitere Karriere entscheiden wird. Mit Hoff Thorup als Förderer und dessen Ballbesitzfußball hat Demir alle Chancen.

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Einblicke in die turbulente Karriere liefert der Wiener im Rapid-Podcast. „Galatasaray hat Millionen Fans, aber was dort passiert, will man gar nicht so genau wissen“, sagt Demir und erzählt von zweifelhaften medizinischen Behandlungen.

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Die Zeit in Barcelona will der Techniker nicht missen.

Obwohl der Zehn-Millionen-Kauf wegen eines Einsatzes zu wenig gescheitert ist: „Ousmane Dembele hat mich am meisten beeindruckt. Er wurde in Minute 85 als rechter Verteidiger eingewechselt – und hat diese Rolle voll angenommen, immer weiter gearbeitet. Und später wurde er zum Weltfußballer.“ 

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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