Yusuf Demir auf seiner Mission: Die ersten Schritte beim Neustart

Johannes Hoff Thorup war in Andorra nur mit dem 3:1-Sieg, nicht aber mit dem Auftritt gegen Santa Coloma zufrieden. Das sprach der Rapid-Coach noch vor der langen Rückreise vom Quali-Hinspiel bis zur Landung um 5 Uhr deutlich an.

Während der Däne lediglich zwei Torschützen (Yusuf Demir und Moulaye Haidara) von der Kritik ausnimmt, erweitert Sportchef Markus Katzer um Rückkehrer Nicolas Bajlicz: „Nico hat es nach seiner Einwechslung überragend gemacht. Wir werden diese Saison noch viel Freude mit ihm haben.“

Starke Vorbereitung bestätigt

Dass Demir bei seinem zweiten Startelf-Einsatz seit der Rückkehr im Februar – der erste endete in Graz mit dem Schuhwurf schnell und unwürdig – abliefern wird, ist nach der starken Vorbereitung keine Überraschung.