Europacup-Start für Rapid: So steht es in Andorra gegen Santa Coloma

Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt Rapid in Andorra an. In der zweiten Quali-Runde zur Conference League heißt die erste Hürde Santa Coloma.

In der Vorsaison haben die am spanischen Stil orientierten Andorraner Banja Luka 4:1 und Polissya aus der Ukraine 2:1 besiegt. „Trotz allem: Über zwei Spiele gesehen müssen wir aufsteigen“, sagt Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison.

Ungewöhnlich ist die Partie auch, weil Rapid in der höchstgelegenen Hauptstadt Europas auf Kunstrasen antreten muss. Unabhängig davon setzt Hoff Thorup in der Startelf auf Mittelstürmer Kara und Neuzugang Adamsen dahinter als Freigeist: „Das kann eine Waffe für uns werden“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/ Philipp Brem Rapid-Stürmer Tonni Adamsen

Um die Partie zu sehen, gibt es ebenfalls eine ungewohnte Hürde. Es gibt keine klassische TV-Produktion, sondern einen Livestream. Solidsport verlangt 15 Euro, für Mitglieder und Abonnenten konnte Rapid eine Ermäßigung auf 9 Euro erreichen.