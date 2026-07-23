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Europacup-Start für Rapid: So steht es in Andorra gegen Santa Coloma

In der Quali zur Conference League tritt Rapid erstmals in Andorra an. Wird gegen Santa Coloma auch der Kunstrasen ein Gegner? Die Startelf ist offensiv ausgerichtet.
23.07.2026, 17:48

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Johannes Hoff Thorup

Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt Rapid in Andorra an.

In der zweiten Quali-Runde zur Conference League heißt die erste Hürde Santa Coloma.

Premiere von Rapid in Andorra: Höhenluft mit künstlichem Untergrund

In der Vorsaison haben die am spanischen Stil orientierten Andorraner Banja Luka 4:1 und Polissya aus der Ukraine 2:1 besiegt. „Trotz allem: Über zwei Spiele gesehen müssen wir aufsteigen“, sagt Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison.

Ungewöhnlich ist die Partie auch, weil Rapid in der höchstgelegenen Hauptstadt Europas auf Kunstrasen antreten muss.

Unabhängig davon setzt Hoff Thorup in der Startelf auf Mittelstürmer Kara und Neuzugang Adamsen dahinter als Freigeist: „Das kann eine Waffe für uns werden“.

Rapid-Stürmer Tonni Adamsen

Rapid-Stürmer Tonni Adamsen

Um die Partie zu sehen, gibt es ebenfalls eine ungewohnte Hürde. Es gibt keine klassische TV-Produktion, sondern einen Livestream. Solidsport verlangt 15 Euro, für Mitglieder und Abonnenten konnte Rapid eine Ermäßigung auf 9 Euro erreichen.

Vor der Andorra-Premiere: Noch fünf Langzeitverletzte bei Rapid

Fest steht, dass es am Sonntag mit der nächsten Partie auf Kunstrasen weitergeht, im ÖFB-Cup gegen Wienerberg.

Kommenden Mittwoch steigt dann das Rückspiel gegen Santa Coloma in Hütteldorf.

Hier sehen Sie, wie es im Hinspiel steht:

SK Rapid Conference League
kurier.at, AHu  |   |  Aktualisiert vor 16 Minuten

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