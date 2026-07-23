Premiere von Rapid in Andorra: Höhenluft mit künstlichem Untergrund

Nach Girona, nahe Barcelona, sind die Rapidler geflogen. Danach folgte eine dreistündige Busfahrt rauf ins heiße Andorra de Vella, in die mit über 1.000 Höhenmetern höchstgelegene Hauptstadt Europas. Die Anreise zum Hinspiel der zweiten Quali-Runde zur Conference League war ungewöhnlich, auch das Spiel gegen Santa Coloma (19.00 Uhr) wird es sein: Auf die Wiener und 350 mitgereiste Fans wartet im Estadi Nacional ein Kunstrasen.

Drei Kameras, 15 Euro als Preis Ungewöhnlich wird auch die Übertragung sein. Die Andorraner haben die Rechte an eine Agentur verkauft, die nicht auf eine TV-Übertragung setzt, sondern auf einen Livestream als Bezahlmodell. Obwohl es nur drei Kameras gibt, verlangt SolidSport 15 Euro. Immerhin konnte Rapid für Mitglieder und Abonnenten eine Ermäßigung (9 Euro) vereinbaren.

Mehrere Warnungen Was es zu sehen geben wird?

„Eine Mannschaft, die sich am spanischen Stil orientiert, und einige Spieler, die in einer stärkeren Liga aufzeigen könnten. Das hat mich überrascht“, sagt Trainer Johannes Hoff Thorup. Als Warnung sollten auch die Ergebnisse 2025 dienen: Santa Coloma besiegte Banja Luka 4:1 (Rapid musste vier Monate zuvor in die Verlängerung) und Polissya aus der Ukraine mit 2:1. „Trotz allem: Auf zwei Spiele gesehen, müssen wir uns durchsetzen“, betont Hoff Thorup.

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Kunstrasen verändert Aufstellung Dessen Landsmann Tonni Adamsen hat Erfahrung auf Kunstrasen und wird sein Pflichtspieldebüt geben. Bei anderen Stammspielern überlegt Hoff Thorup: „Dieser Kunstrasen wirkt langsam, er verändert das Spiel. Wir müssen die dafür richtige Elf wählen.“