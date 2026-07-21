Von Rapid zum ÖFB: Neue Aufgabe für einen Ex-Trainer

Acht Monate nach dem Aus in Hütteldorf hat auch der letzte Part aus dem früheren Trainerteam von Rapid eine neue Aufgabe übernommen.

Ex-Chefcoach Peter Stöger einigte sich im Frühjahr auf eine Vertragsauflösung und wurde wieder TV-Experte. Zuletzt für den ORF während der WM.

Stefan Kulovits löste ebenfalls im Frühjahr seinen Vertrag auf, um - gemeinsam mit Rangnick-Co Lars Kornetka - Braunschweig zu übernehmen. Die Eintracht schaffte knapp den Klassenerhalt in der zweiten Deutschen Bundesliga, Kulovits ist weiterhin Co-Trainer und Kornetka nun „nur“ noch bei Braunschweig.

Daniel Seper, der unter Didi Kühbauer als Videoanalyst zu Rapid kam und unter Stöger einer der Co-Trainer war, ist erstmals Chefcoach, bei einem Traditionsverein in der Ostliga: Der Burgenländer fordert mit dem Wiener Sport-Club am Sonntag die Austria im ÖFB-Cup.

Und nun widmet sich auch Thomas Sageder einem anderen Arbeitgeber.