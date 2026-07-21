Saisonstart von Rapid: Auf Kunstrasen, aber nicht live im TV
Dieser Start in den Sommer ist einzigartig: Rapid beginnt die Saison mit gleich zwei Pflichtspielen auf Kunstrasen. Am Donnerstag, ab 19.00 Uhr, in Andorra, und am Sonntag, ab 20.30 Uhr, in Favoriten.
Bei Santa Coloma ist das Hinspiel in der zweiten Quali-Runde zur Conference League zu bestreiten, bei Wienerberg die erste Runde im ÖFB-Cup.
Schwierige Umstände im Andenstaat
In Andorra sind nicht nur der Untergrund und die Höhenlage ungewohnt, sondern auch das Fehlen einer üblichen TV-Produktion.
Der Gastgeber hält die Übertragungsrechte, garantiert sind lediglich zwei Kameras. Deswegen gibt es – mit Stand Dienstag – lediglich einen Livestream. Angedacht ist ein „Pay-per-view-Modell“.
Sicher live zu sehen sind die Rapidler am Sonntag, das Cupspiel gegen den Meister der Wienerliga wird auf ORF Sport+ übertragen.
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