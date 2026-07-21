Saisonstart von Rapid: Auf Kunstrasen, aber nicht live im TV

Dieser Start in den Sommer ist einzigartig : Rapid beginnt die Saison mit gleich zwei Pflichtspielen auf Kunstrasen . Am Donnerstag, ab 19.00 Uhr, in Andorra, und am Sonntag, ab 20.30 Uhr, in Favoriten.

Bei Santa Coloma ist das Hinspiel in der zweiten Quali-Runde zur Conference League zu bestreiten, bei Wienerberg die erste Runde im ÖFB-Cup.

Schwierige Umstände im Andenstaat

In Andorra sind nicht nur der Untergrund und die Höhenlage ungewohnt, sondern auch das Fehlen einer üblichen TV-Produktion.

Der Gastgeber hält die Übertragungsrechte, garantiert sind lediglich zwei Kameras. Deswegen gibt es – mit Stand Dienstag – lediglich einen Livestream. Angedacht ist ein „Pay-per-view-Modell“.