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Fußball

Saisonstart von Rapid: Auf Kunstrasen, aber nicht live im TV

Das Europacup-Hinspiel von Rapid dürfte nur über ein Bezahlmodell per Livestream zu sehen sein. Fix ist, dass zum Start zwei Kunstrasen-Spiele warten.
Alexander Huber
21.07.2026, 15:50

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Rapid-Trainer Hoff Thorup

Dieser Start in den Sommer ist einzigartig: Rapid beginnt die Saison mit gleich zwei Pflichtspielen auf Kunstrasen. Am Donnerstag, ab 19.00 Uhr, in Andorra, und am Sonntag, ab 20.30 Uhr, in Favoriten.

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Bei Santa Coloma ist das Hinspiel in der zweiten Quali-Runde zur Conference League zu bestreiten, bei Wienerberg die erste Runde im ÖFB-Cup.

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In Andorra sind nicht nur der Untergrund und die Höhenlage ungewohnt, sondern auch das Fehlen einer üblichen TV-Produktion.

Der Gastgeber hält die Übertragungsrechte, garantiert sind lediglich zwei Kameras. Deswegen gibt es – mit Stand Dienstag – lediglich einen Livestream. Angedacht ist ein „Pay-per-view-Modell“.

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Sicher live zu sehen sind die Rapidler am Sonntag, das Cupspiel gegen den Meister der Wienerliga wird auf ORF Sport+ übertragen.

SK Rapid
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