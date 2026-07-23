Austria vs. Liepaja: So schlagen sich die Veilchen in Lettland

Für die Wiener Austria erfolgt die erste Bewährungsprobe der neuen Saison an der Ostsee. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League ist der lettische Klub FK Liepaja der Gegner, das Hinspiel am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ/live Puls 4) wird im Badeort Jurmala nahe Riga über die Bühne gehen. Die Violetten nehmen die Favoritenrolle an.