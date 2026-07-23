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Austria vs. Liepaja: So schlagen sich die Veilchen in Lettland
Die Wiener Austria trifft in der zweiten Quali-Runde zur Conference League auswärts auf den FK Liepaja. So steht's im Hinspiel in Lettland.
Für die Wiener Austria erfolgt die erste Bewährungsprobe der neuen Saison an der Ostsee. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League ist der lettische Klub FK Liepaja der Gegner, das Hinspiel am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ/live Puls 4) wird im Badeort Jurmala nahe Riga über die Bühne gehen. Die Violetten nehmen die Favoritenrolle an.
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