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Austria vs. Liepaja: So schlagen sich die Veilchen in Lettland

Die Wiener Austria trifft in der zweiten Quali-Runde zur Conference League auswärts auf den FK Liepaja. So steht's im Hinspiel in Lettland.
23.07.2026, 16:30

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Austria-Kapitän Fischer

Für die Wiener Austria erfolgt die erste Bewährungsprobe der neuen Saison an der Ostsee. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League ist der lettische Klub FK Liepaja der Gegner, das Hinspiel am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ/live Puls 4) wird im Badeort Jurmala nahe Riga über die Bühne gehen. Die Violetten nehmen die Favoritenrolle an.

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