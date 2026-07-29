Zeugnis für die Bundesliga-Klubs: Sieg für Salzburg, Rapid ist Vierter

Die sportliche Tabelle kennt jeder. Wie es sich anfühlt, für einen Klub zu arbeiten, weiß meist nur, wer selbst in der Kabine sitzt. Genau das versucht die VdF-Die Spielervereinigung seit Jahren sichtbar zu machen: mit einer anonymen Befragung, die inzwischen mehr als 500 Rückmeldungen aus 27 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga umfasst. Bewertet werden zehn Bereiche des Arbeitsalltags, von der Pünktlichkeit der Gehälter bis zur medizinischen Betreuung, jeweils auf einer Skala von 0 bis 10. In Summe ergibt das maximal 100 Punkte.

Das Ergebnis: Der FC Red Bull Salzburg verteidigt die Spitze in der Bundesliga mit 96,7 Punkten. Blau-Weiß Linz folgt mit 89,0, der LASK liegt mit 81,2 Punkten auf Platz drei, knapp vor Rapid (80,3). Die LASK-Spieler loben vor allem die Infrastruktur, die Ausrüstung und die tägliche medizinische Versorgung – Werte über 8,5. In der 2. Liga setzt sich der FC Liefering mit 97,4 Punkten an die Spitze, vor St. Pölten (85,6) und Rapid II (84,0). Damit stellt der Salzburger Farmklub den höchsten Gesamtwert der gesamten Erhebung.