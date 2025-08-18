Abflug von Rapid! Sangare bringt den nächsten Millionenregen

Nach nur sieben Monaten bei Rapid war der Verkauf von Mamadou Sangare nahe. Aufgrund der großen sportlichen Ziele für das Frühjahr 2025 - es kam bekanntlich anders - wurde der Dauerläufer gehalten. Ein Angebot aus Rotterdam von Feyenoord um sechs Millionen Euro konnte im Winter abgelehnt werden, auch weil sich "Mama" in Hütteldorf wohl fühlt.

Als Absicherung wurde dennoch bereits im Winter der damals rekonvaleszente Romeo Amane gekauft. Um 1,3 Millionen aus Schweden, größere Boni-Zahlungen nach der (bald gelungenen) Genesung waren eingeplant.

Zu Beginn der Sommer-Transferperiode war wieder mit einem Abgang von Sangare, der um nur 700.000 Euro von Salzburg gekauft worden war, zu rechnen. Auch deshalb wurde die Suche nach einem körperlich starken Sechser verstärkt - um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Warten auf grünes Licht für Ndzie Um die Rekordsumme von 2,5 Millionen Euro wurde Martin Ndzie aus Israel gekauft. Noch wird auf die Arbeitsgenehmigung für den Teamspieler aus Kamerun gewartet.

Sportdirektor Katzer erklärte im KURIER-Gespräch, dass sein Ziel wäre, alle Schlüsselspieler zu halten. Die finanzielle Entwicklung des Vereins würde das möglich machen. Bei "guten Angeboten verhandeln wird aber natürlich. Das halten wir immer so." Sangare lief weiter auf 100 Prozent Mittelfeldmotor Sangare ließ sich vom gesteigerten Interesse nichts anmerken. In Dundee war der Dauerläufer einer der Gründe für das erfolgreiche Comeback nach der Pause beim Stand von 0:2. Auch beim 0:0 gegen Altach zählte der 23-Jährige nach fehlerhaftem Beginn zu den Besseren.

