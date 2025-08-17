Rapid startet mit dezenter Rotation und neuem Kapitän ins Spitzenspiel
Peter Stöger hat bei Rapid schon einige überraschende Entscheidungen getroffen. Die Ergebnisse gaben dem Rapid-Trainer bislang recht.
Vor dem unerwarteten Spitzenspiel gegen die ebenfalls perfekt gestarteten Altacher sagte Stöger: "Das Play-off gegen Györ ist sehr wichtig. Aber der Blick auf die Meisterschaft bleibt für uns am allerwichtigsten. Und: Es zählt das Leistungsprinzip."
Nach der Kraftprobe
Wurde damit angekündigt, dass trotz der immensen Kraftprobe in Schottland die Rotation gegen Altach überschaubar ausfallen soll?
Tatsächlich, nur drei Neue werden im Vergleich zum Thriller in Dundee aufgeboten. Wobei Kara und Radulovic in der Conference League dank Verlängerung auch 75 Minuten plus Elfmeterschießen auf dem Rasen miterlebt haben.
Lediglich Marcelin kommt ganz frisch rein. Nebenmann Raux-Yao ist nicht nur der Abwehrchef bei Rapid, sondern startet auch erstmals als Kapitän.
Seidl sitzt ab 17 Uhr - vorerst - auf der Bank.
Mit einem Sieg wäre Rapid Tabellenführer - Altach natürlich ebenso. Für die Vorarlberger geht es auch um das Ende der Negativserie mit sieben Zu-Null-Pleiten gegen Rapid in Folge.
