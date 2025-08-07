Einigung mit dem Wunschspieler: Rapid verpflichtet Martin Ndzie

Der 22-jährige Martin Ndzie soll die Hütteldorfer im defensiven Mittelfeld verstärken. Der körperlich robuste und 1,88 Meter große Kameruner kommt vom israelischen Klub Ashdod , von wo vor zwei Jahren auch Innenverteidiger Nenad Cvetkovic nach Wien kam. Außerdem kennt Ndzie aus der Zeit in Israel auch Rapids Neuzugang in der Innenverteidigung Jean Marcelin . Für Kamerun bestritt er drei Länderspiele, seine Ausstiegsklausel bei Ashdod lag bei 2,5 Millionen Euro.

Ndzie war bereits am Wochenende in Wien, nach dem Medizincheck ging es mit der Klärung der letzten Fakten doch schnell. Bei Rapid bekommt der 22-jährige einen Vertrag bis 2029. Jetzt muss nur noch auf die Arbeitsgenehmigung der Behörden gewartet werden.

Sportchef Markus Katzer beschreibt den Neuzugang: "Zu seinen Qualitäten zählt die Fähigkeit, seinen Kollegen in der Offensivabteilung den Rücken freizuhalten. Trotz seines noch jungen Alters ist er ein Spieler, der uns rasch weiterhelfen könnte und von dem auch unser Trainerteam um Peter Stöger voll überzeugt ist."