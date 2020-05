Rapid: Klares Bekenntnis zu Krammer

Während Donnerstagnacht die Europa-League-Partie bis zum Ende hin und her gewogt war, zeichnete sich im Wahlkomitee schneller eine klare Entscheidung ab. Auf das 2:2 gegen Genk folgte beim Hearing von Michael Krammer am Freitagabend ein 4:0. Klubjurist Nikolaus Rosenauer und Ex-„Wien Energie“-Boss Erich Haider haben sich im sechsköpfigen Komitee ihrer Stimme enthalten, weil sie dem achtköpfigen Präsidium angehören werden. Damit steht der Ex-„Orange“-Boss bei der Hauptversammlung am 18. November auch offiziell als Nachfolger von Präsident Rudolf Edlinger zur Wahl. Der Komitee-Vorsitzende Kurt Dolinek erklärt, dass Krammers Konzept „inhaltlich überzeugend, schlüssig und realistisch für eine erfolgreiche Zukunft“ wäre.

