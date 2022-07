Rapid holt drei Punkte und lacht von der Tabellenspitze

Zwei Spiele, zwei Siege, als einziges Team noch ohne Gegentor und obendrein Tabellenführer – zumindest vom Ergebnis her hätte Rapid nicht besser in die neue Bundesliga-Saison starten können. Nach dem 1:0 gegen Ried vor einer Woche gab es auch am Sonntag in Klagenfurt den knappsten aller Siege. Guido Burgstaller fixierte aus einem Elfmeter (68.), den es erst nach VAR-Intervention gegeben hatte, den 1:0-Sieg gegen das Team von Ex-Trainer Peter Pacult.

Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer hatte nach dem Europacup-Auftritt in Danzig mit Koscelnik, Sollbauer, Hofmann, Sattlberger, Greil, Bajic und MittelstĂĽrmer Kriwak gleich sieben neue in der Startelf gebracht und damit so rotiert, wie er es vor Saisonbeginn prophezeit hatte. Emanuel Aiwu fehlte im Kader der HĂĽtteldorfer, aber nicht weil er schon auf dem Weg zu US Cremonese in die Serie A ist, sondern weil er sich nach der Europacupwoche samt Fieber nicht bei vollster Fitness befand.