Ein Ex-Linzer rettete die Wiener Austria gegen den LASK

Premiere für die WSG

Nun hat auch die WSG angeschrieben, der 2:1-Heimsieg über Hartberg brachten die ersten Punkte.

Zunächst sah es so aus, als würde Hartberg die weiße Weste behalten. Okan Aydin brachte die Steirer in der 37. Minute in Führung. Zehn Minuten später war es Schluss mit lustig, Sandi Ogrinec traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Dann schlug der schwedische Stürmer Tim Prica aus einem Elfer zu (55). Am ruppigen Ende gab es noch zahlreiche gelbe Karten.