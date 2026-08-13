Der Aufstieg ins Play-off der Conference League war für Rapid nach dem 4:1 im Hinspiel gegen Paide nur noch Formsache. Auch im Rückspiel ließen die Hütteldorfer gegen die Esten nichts anbrennen und setzten sich souverän mit 2:0 durch – allerdings ohne dabei zu glänzen. Viel Kritik von Thorup nach Rapid-Sieg Große Torchancen blieben neben den beiden Treffern Mangelware. Dafür präsentierte sich Rapid defensiv stabil und ließ über die gesamte Partie lediglich einen Schuss auf das eigene Tor zu. Das hob auch Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem Spiel hervor: „Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind. Defensiv waren wir gut.“ Viel mehr Lob hatte der Däne für den Auftritt allerdings nicht übrig.

Denn mit dem Auftritt seiner Elf zeigte sich der Däne keineswegs zufrieden: „Ich hätte mir etwas mehr Tempo und Abschlussqualität erhofft. Bei einigen Spielern fehlten die letzten zehn bis 15 Prozent Intensität, sowohl beim Pressing als auch wenn wir im Ballbesitz waren.“ Seine Unzufriedenheit machte er seinen Spielern bereits in der Halbzeit deutlich. „Ich habe den Spielern klargemacht, dass es, viele Dinge gab, mit denen ich nicht zufrieden war.“ „Wir hatten viele gute Gelegenheiten aus denen wir nicht genug herausgeholt haben“, kritisierte der 37-Jährige die Chancenverwertung. „Sonst werden wir nicht viel gewinnen“ Auch Louis Schaub, der den Treffer zum Endstand erzielte, sparte nicht mit Kritik. „Wir waren vielleicht nicht so spritzig. Wenn man nicht bei 100 Prozent ist, reicht das einfach nicht. Das darf uns in den kommenden Wochen nicht passieren“, zeigte sich der 31-Jährige selbstkritisch und blickte bereits auf das Play-off-Duell mit (wahrscheinlich) Heart of Midlothian voraus: „Gegen Heart muss eine Leistungssteigerung her, sonst werden wir nicht viel gewinnen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH Louis Schaub jubelte über seinen Treffer, sparte anschließend aber nicht mit Kritik.

Die Schotten bräuchten nach der 1:6-Niederlage im Hinspiel gegen Benfica Lissabon ein Fußballwunder, um das Duell mit den Hütteldorfern doch noch zu verhindern. Sturm-Spiele können „Anhaltspunkte liefern“ Hoff Thorup blickte bereits auf die kommende Europacup-Aufgabe: „Es wird definitiv die schwierigste Aufgabe bislang im Europacup.“ Rapid werde die Spiele von Heart gegen Sturm analysieren, auch wenn die Spielanlage der Hütteldorfer eine andere sei als jene der Grazer. „Aber natürlich kann uns das einige Anhaltspunkte liefern.“

Thorup fordert Ersatz bei Amane-Abgang Erstmals seit seiner Verletzung stand gegen Paide auch Romeo Amane wieder in der Startelf. Der Ivorer gilt als heißer Verkaufskandidat. Sollte der 23-Jährige den Verein noch verlassen, fordert Hoff Thorup eine Nachbesetzung: „Falls wir ihn verkaufen sollten, müssen wir versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Dann brauchen wir einen zusätzlichen Mittelfeldspieler.“