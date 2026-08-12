Rapid gegen Paide live: So steht es in der Conference-League-Quali

Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel ist der Aufstieg für Rapid in das Play-off der Conference League gegen Paide (18 Uhr/live ORF 1) nur mehr Formsache. Dementsprechend kündigte Trainer Johannes Hoff Thorup bereits im Vorfeld an wieder rotieren zu wollen.

Am Ende entschied sich der Däne für folgende Startaufstellung: Hedl, Roka, Cvetkovic, Schöller, Auer; Amane, Schaub; Haidara, Gulliksen, Wurmbrand; Tilio