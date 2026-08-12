Rapid gegen Paide live: So steht es in der Conference-League-Quali
Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel ist der Aufstieg für Rapid in das Play-off der Conference League gegen Paide (18 Uhr/live ORF 1) nur mehr Formsache. Dementsprechend kündigte Trainer Johannes Hoff Thorup bereits im Vorfeld an wieder rotieren zu wollen.
Am Ende entschied sich der Däne für folgende Startaufstellung: Hedl, Roka, Cvetkovic, Schöller, Auer; Amane, Schaub; Haidara, Gulliksen, Wurmbrand; Tilio
Mit einem Sieg würden die Hütteldorfer ihre Siegesserie auf saisonübergreifend acht Spiele ausbauen. Nur Otto Barić hätte dann seit Bundesliga-Gründung mehr Siege in Folge in der regulären Spielzeit gefeiert als Hoff Thorup.
Diese Marke interessiert den Dänen jedoch nicht. Viel wichtiger ist ihm die Leistung seiner Mannschaft gegen Paide: „Es geht darum, weiterzumachen, denn die positive Entwicklung kann in einem Bruchteil einer Sekunde enden. Und wenn wir aufhören, uns zu verbessern, wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln, dann werden auch die guten Ergebnisse ausbleiben.“
Wie es im Rückspiel gegen Paide steht, sehen Sie hier:
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