Nach der Attacke auf Rapid-Star Burgstaller - das sagt der Verhaftete

Anwalt Klaus Ainedter sagt zum KURIER: „Mein Mandant, der gerade auf eigene Kosten die Matura nachholt und im Jänner die Prüfung ablegen hätte sollen, hofft, in seinem Angestelltenverhältnis bleiben zu können, um zumindest den materiellen Schaden des Herrn Burgstaller so rasch wie möglich wiedergutmachen zu können. Er wird auch freiwillig Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und freiwillig ein Antiaggressionstraining absolvieren, da er sich einfach nicht erklären kann, was ihn zu dieser Tat bewogen hat.“

Das Fazit des Anwalts: „Man sieht jedenfalls, was durch einen einzigen, unbedachten Schlag für schwerwiegende Verletzungen entstehen können.“