Rapid gegen Sturm: Wenn das erste Tor alles entscheidet

So wie El Maestro hat sich Kühbauer während der Saison schon öfters über die Schiedsrichter geärgert. Sein Wunsch an Referee Altmann: „Ich würde mir wieder mal ein Heimspiel ohne dubiose Entscheidungen wünschen. Unsere Heimmisere hängt auch damit zusammen, dass wir wegen diesen Entscheidungen in der Tabelle vier Punkte weniger haben.“

Lob gibt es vom Burgenländer an den Bulgaren im Sturm-Dress: „Despodov ist ein absoluter Topspieler für unsere Liga, er darf nicht zu viele Räume kriegen.“