Barisic: "Das Ziel bei Rapid ist der beste Schobi aller Zeiten"

Rapid gegen Sturm ist einer der Klassiker in der Bundesliga. Dass das morgige sportliche Duell (17 Uhr) um den vierten Platz trotzdem in den Hintergrund gedrängt wird, liegt nicht an den Grazern, sondern eindeutig an den Hütteldorfern. Zum einen tobt der am Montag zu Ende gehende Präsidentenwahlkampf weiter. Zum anderen hatten die ohnehin von Verletzungen gebeutelten Rapidler zwei schwerwiegende Ausfälle zu verkünden.

Philipp Schobesberger kam nach seiner Zahn-OP (alle vier Weisheitszähne mussten raus) erst am Montag zurück ins Training.