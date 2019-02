Rapid gegen Inter ohne Vorbild für eine Sensation

Die Hütteldorfer sollen also wieder mit nur zwei bis drei reinen Offensivkräften massiv verteidigen – trotz des Siegzwangs? „Es ist ein schmaler Grat. Ändern muss sich das Verhalten nach Ballgewinn. Nicht nur steil nach vorne, sondern auch in den eigenen Reihen den Ball halten“, sagt Kühbauer. Und wenn in der zweiten Hälfte der Aufstieg noch machbar ist, soll es Impulse von der vorerst prominent besetzten Bank geben.

Verzichten muss der Trainer auf den von ihm besonders geschätzten Veton Berisha. Der Rackerer ist gesperrt, flog aber ebenso mit wie alle fitten Feldspieler, also auch der zuletzt auf der Tribüne platzierte Mateo Barac. „Die Spannung bleibt hoch. Die Spieler erfahren erst kurzfristig, wer im Kader ist“, erklärt Kühbauer.

Nicht an Bord war Ivan Mocinic, der erneut an Muskelbeschwerden leidet. Die geplante Leihe des Kroaten ist somit gescheitert, an ein Mannschaftstraining ist in den nächsten Wochen ebenfalls nicht zu denken.