Rapid gegen Inter: Icardi streikt, "Schobesberger" tindert

In Mailand hat das Fußball-Theater über das ganze Jahr Programm. Mit einer Leidenschaft, wie sie nur an der berühmten Oper „Scala“ zu vermuten wäre. Derzeit in der Hauptrolle: Mauro Icardi und seine ihn managende Ehefrau Wanda. Vor dem Hinspiel hatte sich der Inter-Superstar geweigert, mitzufliegen. Weil er als Kapitän abgesetzt worden war. Auch für das Rückspiel kehrt Icardi nicht in den Kader zurück. Offiziell ist der Stürmer angeschlagen, tatsächlich soll er versuchen, per Streik die Kapitänsschleife zurückzubekommen.