Martinez lässt Inter die Icardi-Affäre vergessen

Als Tabellendritter sind die Mailänder voll auf Kurs in Richtung Saisonziel Champions-League-Qualifikation. Für das schwierige Auswärtsspiel bei Fiorentina am Sonntag soll mit einem überzeugenden Auftritt im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Rapid am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) weiteres Selbstvertrauen getankt werden. "Wir haben ein wichtiges Match in einem wichtigen Bewerb vor der Brust, und dort wollen wir uns gut präsentieren. Die Europa League ist ein zusätzliches Ziel neben einem guten Auftritt in der Liga", erläuterte der im Sommer 2018 von Racing Club gekommene Angreifer.

Juventus lockt

Er selbst setzt sich keine Torziele, will in jedem Training hart arbeiten und sich stetig verbessern. "Aber natürlich will ich Treffer erzielen, wenn ich die Chance dazu bekomme, immerhin ist das die Hauptaufgabe eines Stürmers", sagte Martinez. Sein Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro. Jener von Icardi ist viermal höher. Der nicht fitte Stürmerstar wurde am Dienstag von der Mannschaft anlässlich seines 26. Geburtstages beglückwünscht. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns", betonte Martinez.

Eine Woche ist seit der Absetzung Icardis als Kapitän mittlerweile vergangen. Für die Vereinsführung ist die Thematik abgeschlossen. "Darüber wurde in der letzten Woche viel gesprochen, das hat für viel Konfusion gesorgt. Ich möchte das Thema jetzt endgültig beenden. Weiter darüber zu sprechen, wird uns nicht helfen, unsere Ziele zu erreichen", machte Club-Präsident Steven Zhang deutlich.