Rapid gegen Austria: Derby mit Emotionen und traurigen Erinnerungen

Noch 2016/2017 trainierte der gebürtige Tadschike in der Wiener Liga den LAC. Noch vor zwei Jahren schwärmte er von Rapid, obwohl er sich beim Besuch des KURIER nur noch über einen Spezialcomputer verständigen konnte. Er dankte dem Herrgott, dass er im Rollstuhl Kurzausflüge in die Innenstadt machen durfte.

Mandreko litt an der Nervenlähmung ALS. So wie der Italiener Stefano Borgonovo. Mandreko wurde nur 50 Jahre alt. Am Dienstag (11 Uhr) wird die Rapid-Familie von ihm in der Schlosskapelle Schönbrunn Abschied nehmen.