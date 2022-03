Trauer beim SK Rapid: Sergej Mandreko ist tot

In einer Aussendung des SK Rapid sprach sein Freund und ehemaliger Mitspieler Zoran Barisic unter anderem der Familie Mandrekos sein Beileid aus: „Es war klar, dass der Tag mit dieser Nachricht nicht mehr lange auf sich warten lĂ€sst, trotzdem bin ich heute unglaublich traurig und möchte auch auf diesem Weg persönlich und im Namen des SK Rapid allen Hinterbliebenen, vor allem seiner Gattin Inga und seinen Kindern Anastasia und Wladimir, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Sergej bekĂ€mpfte diese furchtbare Krankheit ĂŒber all die Jahre mehr als tapfer und ich werde ihn immer als großartigen Menschen und wunderbaren Wegbegleiter in Erinnerung behalten“, so der 51-jĂ€hrige.